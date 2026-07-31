Число погибших мигрантов в Сеуте увеличилось до 34 человек

Число погибших во время пересечения границы в испанский североафриканский эксклав Сеута за последние несколько дней увеличилось до 34 человек, сообщил президент региона Хуан Хесус Вивас 31 июля, пишет газета Oldenburger Onlinezeitung.
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