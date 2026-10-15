Предприниматель и комик Гарик Корогодский сообщил, что львовский «Центр Довженко» отменил его выступление, несмотря на заключенный договор, предоплату и полностью проданный зал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Журавлев ...
- В Нидерландах сын...
- Кнайсль: в военны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым