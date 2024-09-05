Россиянам рассказали, сколько времени можно проводить за рулем

Важно соблюдать режим отдыха во время поездок В Госавтоинспекции напомнили водителям о важности соблюдения режима отдыха во время поездок, особенно для тех, кто управляет грузовым и общественным транспортом, такси или совершает дальние поездки, передает istochnik.
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