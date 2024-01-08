Более 2 тыс. школьников из Самарской области вступило в ряды «Юнармии» в 2023 году

Школьники поклялись оставаться патриотами Российской Федерации и чтить память героев, сражавшихся за нашу Родину, сохранять верность юнармейскому братству, всегда стремиться к новым достижениям в учёбе и спорте, а также помогать слабым и нуждающимся в борьбе за правду и справедливость.
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