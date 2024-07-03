Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу активно вооружаться. По мнению политика, ей необходимо перейти к "экономике военного времени", объединить заказы на производство оружия и развивать военную промышленность в долгосрочной перспективе.
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