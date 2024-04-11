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Самый северный регион Норвегии хочет ввести 26-часовой день

Самый северный регион Норвегии просит Еврокомиссию ввести 26-часовой день из-за нехватки времени. Мэр города Вадсё считает, что такая мера позволит людям увеличить время, проведённое с семьей, и привлечет новых жителей в регион, пишет Politico.

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