Самый северный регион Норвегии хочет ввести 26-часовой день

Самый северный регион Норвегии просит Еврокомиссию ввести 26-часовой день из-за нехватки времени. Мэр города Вадсё считает, что такая мера позволит людям увеличить время, проведённое с семьей, и привлечет новых жителей в регион, пишет Politico.