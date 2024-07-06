⏺СМЕНА РЕГИОНА STEAM КАЗАХСТАН/УКРАИНА/ИНДИЯ⏺

https://irongamers.ru/sale/key/3638374 - Мы меняем ваш аккаунт на КАЗАХСТАН / УКРАИНУ / ИНДИЮ для вас! Покупайте игры в магазине Steam дешевле! ❗0% комиссии при оплате картой! Будем рады Вашим отзывам!❓Как происходит смена региона? 1️⃣ Передаете данные от аккаунта продавцу (Не забудьте сообщить Steam Guard код) 2️⃣ Я создаю виртуальную карту лично под Ваш аккаунт, после чего совершаю покупку на незначительную сумму 3️⃣ После того как я совершил покупку, регион сменился и возвращать купленную игру НЕЛЬЗЯ!❗Важная информация – После смены региона VPN НЕ требуется! – Steam Guard отключать не нужно и я не советую этого делать – Регион можно сменить один раз в три месяца – Валюта, которая имеется на Вашем аккаунте, конвертируется по курсу Steam – Чтобы снизить риск получения блокировки, рекомендуется не пополнять баланс Steam в течении первых трёх дней✅После покупки: 1️⃣ Отправить в чат 16-значный код после, полученный после покупки.