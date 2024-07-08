Орбан после поездки в Пекин отправится в Вашингтон: о чем договорился премьер – министр Венгрии?

В ходе встречи глава венгерского правительства назвал целью визита «миссию мира 3.0». Президент Си Цзиньпин заявил, что прекращение огня на Украине будет достигнуто, когда все крупные державы проявят «положительную энергию вместо отрицательной».
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