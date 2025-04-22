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На Украине попытались запугать США "повторением Вьетнама"

На Украине попытались запугать США "повторением Вьетнама"

На Украине нагло ссылаются на крах правительства Южного Вьетнама в 1975 году, которое поддерживали США, чтобы напомнить американским властям о том, что они не должны допустить подобного исхода на Украине.

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