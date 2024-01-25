Нарышкин: Запад хочет заставить Россию отказаться от целей СВО

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Запад, высказываясь о якобы планах нападения РФ на НАТО, пытается запугать Москву перспективой прямого вооруженного конфликта и хочет заставить руководство РФ отказаться от целей СВО.
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