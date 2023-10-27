Американца, который у всех на глазах устроил бойню, ищут второй день

Полицейские обнаружили телефон Роберта Карда – подозреваемого в стрельбе в штате Мэн.Вторые сутки продолжается поиск инструктора по обращению с огнестрельным оружием Роберта Карда, подозреваемого в массовом убийстве в Льюистоне, штат Мэн.
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