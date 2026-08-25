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Глава Татарстана напутствовал «Ак Барс» перед началом сезона: «Меньше травм, больше удачи. Все хотят быть похожими на вас»

« Ак Барс » встретился с главой Республики Татарстан  Рустамом Миннихановым перед стартом нового Fonbet чемпионата КХЛ.

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