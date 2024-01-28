Приметы и поверья на сегодня, 29 января 2024 года, помогут узнать, какую погоду стоит ждать в будущем AdministratorБлагодаря древним прогнозам погоды и народным поверьям, на сегодняшний день, понедельник 29 января 2024 года, мы можем предугадать, какая погода нас ожидает в будущем.