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Пятый канал

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Россия и Китай запланировали совместную работу на десятилетия вперед: 240 миллиардов и 65 проектов

Россия и Китай запланировали совместную работу на десятилетия вперед: 240 миллиардов и 65 проектов

Ключевым партнером России на Дальнем Востоке остается Китай. И сегодня на полях экономического форума подписаны важнейшие соглашения, которые определяют векторы совместной работы на десятилетия вперед.

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