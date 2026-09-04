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Рифат Сабитов отметил безопасность использования официальных каналов для установки российских сервисов

Рифат Сабитов отметил безопасность использования официальных каналов для установки российских сервисов

По его словам, при удалении легальных российских приложений Apple нередко действует достаточно оперативно, тогда как их поддельные копии успевают не только пройти модерацию, но и подняться в топ рейтингов, несмотря на прямые предупреждения пользователей в отзывах.

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