Рифат Сабитов отметил безопасность использования официальных каналов для установки российских сервисов

По его словам, при удалении легальных российских приложений Apple нередко действует достаточно оперативно, тогда как их поддельные копии успевают не только пройти модерацию, но и подняться в топ рейтингов, несмотря на прямые предупреждения пользователей в отзывах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хотел дать крупну...
- В Симферополе муж...
- Хотел дать крупну...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым