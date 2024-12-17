Эксперт рассказал, в каких случаях положен бесплатный ремонт

В некоторых случаях ремонт может быть произведен за счет застройщика или органов власти. О том, кому положена такая возможность в беседе с «Известиями» 17 декабря рассказал строительный эксперт и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев.
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