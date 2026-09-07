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Более половины всех мощностей техпроцесса 4 нм Samsung выделила для выпуска базовых кристаллов для HBM4

Более половины всех мощностей техпроцесса 4 нм Samsung выделила для выпуска базовых кристаллов для HBM4

Спрос на память просто огромный Компания Samsung первой выпустила на рынок чипы, которые производятся по нормам 2 нм, но такая SoC у неё пока одна, тогда как большинство остальных компания производит по нормам 4 нм.

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