Более половины всех мощностей техпроцесса 4 нм Samsung выделила для выпуска базовых кристаллов для HBM4

Спрос на память просто огромный Компания Samsung первой выпустила на рынок чипы, которые производятся по нормам 2 нм, но такая SoC у неё пока одна, тогда как большинство остальных компания производит по нормам 4 нм.
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