Оператор дрона ВС России уничтожил украинский БПЛА «Баба Яга»

Российский военный в зоне проведения спецоперации уничтожил тяжелый украинский дрон «Баба Яга». Кадры операции показал в своем Telegram-канале командир военно-технического центра спецназначения «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
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