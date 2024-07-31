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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Леброна Джеймса появилось новое прозвище, связанное со сборной США

У Леброна Джеймса появилось новое прозвище, связанное со сборной США

Звездный форвард в составе сборной США выступает на Олимпийских играх в Париже. После победы над Сербией американская федерация выложила фотографию 4-кратного MVP с подписью «Капитан ЛеМерика» (Captain LeMerica).

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