У Леброна Джеймса появилось новое прозвище, связанное со сборной США

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Звездный форвард в составе сборной США выступает на Олимпийских играх в Париже. После победы над Сербией американская федерация выложила фотографию 4-кратного MVP с подписью «Капитан ЛеМерика» (Captain LeMerica).