Появилось видео, как внедорожник протаранил остановку на проспекте Стачек

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. В распоряжении 78.ru оказалось видео с камер наблюдения, на которое попал момент аварии на проспекте Стачек, где кроссовер въехал в остановку.
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