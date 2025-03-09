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Москвич потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту

Житель Москвы лишился 500 тысяч рублей, пытаясь купить криптовалюту. Об этом сообщает РИА Новости.Москвич заинтересовался предложением в Bybit, которая является крупной криптобиржей с 40 миллионами клиентов по всему миру.

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