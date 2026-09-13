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Пиоли может возглавить «Трабзонспор», за который выступает Салах

Пиоли может возглавить «Трабзонспор», за который выступает Салах

«Трабзонспор» активно ищет нового главного тренера после того, как 1 сентября пост наставника покинул Фатих Текке.

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