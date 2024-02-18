Песков рассказал о ходе операции по взятию Авдеевки

После успешного завершения операции по взятию контроля над городом Авдеевка силам Вооруженных сил Российской Федерации потребовалось несколько часов на операцию по полной зачистке населенного пункта от разрозненных групп украинских военных.
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