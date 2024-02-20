Форум «Сильные идеи для нового времени»

20 февраля Путин выступит на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени». Цель форума — поддержка и реализация общественно значимых инициатив и проектов граждан, отбор идей для формирования стратегии развития страны.
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