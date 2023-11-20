Сегодня: родились Лёша Свик и Голди Хоун

# Сегодня: Лёша Свик и Голди Хоун празднуют свой день рождения ![Лёша Свик и Голди Хоун]() 21 ноября 2023 года, вторник – Сергей Лазарев и Николай Басков соберут финалистов «Ну-ка, все вместе!» в центре “Крокусе”.