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Царьград

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RTE отказался от участия Ирландии в "Евровидении-2027" из-за Израиля

RTE отказался от участия Ирландии в "Евровидении-2027" из-за Израиля

Ирландия, ссылаясь на участие Израиля, отказалась участвовать и транслировать "Евровидение-2027". Это решение связано с гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

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