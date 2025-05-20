К концу недели в Калугу придет летняя погода

В Калужской области после череды прохлады и небольших дождей придут долгожданные погожие деньки. Уже сегодня в Калуге дожди приобретут локальный и кратковременный характер, завтра начнется волна потепления, а к выходным мы ждем вполне летние +24 градусов ! По данным центра погоды "Фобос", 20 мая в Калужской области ожидается переменная облачность, местами дождь, +13.