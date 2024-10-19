Настастья Самбурская рассказала, сколько денег ей нужно в месяц для комфортной жизни

Артистка призналась, что достигла того уровня заработков, о котором всегда мечтала Известная и востребованная в последнее время актриса Настасья Самбурская в шоу «Ниче святого» на стриминговом сервисе «Звук» рассказала о своем пути к успеху.
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