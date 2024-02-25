И вновь о наболевшем: блогеры, именующие себя военкорами, и их преступная халатность ради хайпа

Алексей Горшков

Всегда при просмотре сведений о СВО я думаю: "А как же военная тайна"? При желании нужную тебе информацию можно "выудить" из чего угодно! Надо сказать,что ЛЮБАЯ информация может быть использована противником,и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЕЁ ПУБЛИКОВАТЬ !!! Это же само собой разумеется! Я удивляюсь: почему сейчас на фронте у каждого солдата есть смартфон? КАЖДЫЙ ведь - средство передачи информации! За всеми не уследишь! Наоборот - ПРОТИВНИК БУДЕТ ЗНАТЬ О ТВОЁМ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИИ ! Для примера: совсем недавняя наша война в Чечне - уже у всех сотовые телефоны были. В бытность мою там - у каждого была "мобила" - но они там НЕ РАБОТАЛИ - видно,как-то глушились,и все звонили по одному стационарному телефону в Ханкале... Во время Великой Отечественной войны фронтовикам из-за соображений секретности запрещалось ДАЖЕ ДНЕВНИКИ ВЕСТИ ! Вспоминается одна вычитанная мною история - в каком-то произведении К.Симонова (кажется - в рассказе "Рындин и Иноземцев") был монолог: "Вот вы - газетчики - иногда такую информацию врагу подкидываете...Например: "Спасаясь от глубинных бомб противника наша подводная лодка залегла на такой глубине,что бомбы безопасно рвались над головой"! Немцы же не дураки,они наши газеты читают - теперь бомбы над головой уже не рвутся"! И это ГАЗЕТЧИКИ, если что АТТЕСТОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ НКО !!! Тот же Симонов,если что - БЫЛ ПОДПОЛКОВНИКОМ, представителем ОФИЦИАЛЬНОГО ПЕЧАТНОГО ОРГАНА НКО - газеты "Красная Звезда"! Я помню: в перестроечные и "святые 90-е" годы всячески высмеивали,просто ЗУБОСКАЛИЛИ над советской "шпиономанией"! А результат? СССР распался! А при "шпиономании" ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ что-то более-менее крупных диверсий в нашем глубоком тылу я не припомню,хотя и много читал по этой теме,и знаю,что они готовились немцами МАССОВО,но ВСЕ напоролись именно на то,над чем ржали во время разновсяческих "свобод"! Я в ментовке работал - у нас за бардак в служебном сейфе наказывали - "нарушение режима секретности" - И ПРАВИЛЬНО - РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ !!! А тут... Я думаю - ИМЕННО ПОЭТОМУ у нас один за другим "корабли тонут" и постоянно "самолёты падают", причём не абы какие,а РЕДЧАЙШИЕ И ЦЕННЕЙШИЕ А-50 ! Что интересно - исключительно "ОТ ДРУЖЕСТВЕННОГО ОГНЯ" !!! "На фотографии видны уши фотографа"! Очень уж напоминает западный штамп "сами себя", употреблявшийся ещё с финской войны,начавшейся с "Майнильского инцидента" где мы - якобы - "сами себя" обстреляли, донбасцы аж 10 лет "сами себя" обстреливают (и как им только не надоест?!), одесситы - сжигают "сами себя"... У ЦИПСО инструкторы - ОПЫТНЕЙШИЕ ЗАПАДНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ вот военкорам "мозги пудрят" - а те нам "по ушам ездят" - типа: "ВСЁ ПРОПАЛО"!!!