Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Упомянутый мной выше план - нет. Другой - да. Но, явно, это - меньшее из зол.Британские страте...
  • Михалыч
    Чтобы понять, что творится на ЧФ нужно почитать роман ЦУСИМА - там выявлены все изъяны управления российским  флотом.После "Цезаря Кун...
  • Люси Иванова
    Может эта блондинка сама на свиданке  накормила чем-нибудь своего супружника ( толку от него в тюряге мало)по указке ...ЗАКАНЧИВАЙТЕ С УК...

И вновь о наболевшем: блогеры, именующие себя военкорами, и их преступная халатность ради хайпа

И вновь о наболевшем: блогеры, именующие себя военкорами, и их преступная халатность ради хайпа

Эксперт Линин рассказал, как блогеры подставили наших бойцов в Авдеевке «Вести информационную войну должны профессионалы» И вновь о наболевшем: блогеры, именующие себя военкорами, и их преступная халатность ради хайпа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
Всегда при просмотре сведений о СВО я думаю: &quot;А как же военная тайна&quot;? При желании нужную тебе информацию можно &quot;выудить&quot; из чего угодно! Надо сказать,что ЛЮБАЯ информация может быть использована противником,и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЕЁ ПУБЛИКОВАТЬ !!! Это же само собой разумеется! Я удивляюсь: почему сейчас на фронте у каждого солдата есть смартфон? КАЖДЫЙ ведь - средство передачи информации! За всеми не уследишь! Наоборот - ПРОТИВНИК БУДЕТ ЗНАТЬ О ТВОЁМ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИИ ! Для примера: совсем недавняя наша война в Чечне - уже у всех сотовые телефоны были. В бытность мою там - у каждого была &quot;мобила&quot; - но они там НЕ РАБОТАЛИ - видно,как-то глушились,и все звонили по одному стационарному телефону в Ханкале... Во время Великой Отечественной войны фронтовикам из-за соображений секретности запрещалось ДАЖЕ ДНЕВНИКИ ВЕСТИ ! Вспоминается одна вычитанная мною история - в каком-то произведении К.Симонова (кажется - в рассказе &quot;Рындин и Иноземцев&quot;) был монолог: &quot;Вот вы - газетчики - иногда такую информацию врагу подкидываете...Например: &quot;Спасаясь от глубинных бомб противника наша подводная лодка залегла на такой глубине,что бомбы безопасно рвались над головой&quot;! Немцы же не дураки,они наши газеты читают - теперь бомбы над головой уже не рвутся&quot;! И это ГАЗЕТЧИКИ, если что АТТЕСТОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ НКО !!! Тот же Симонов,если что - БЫЛ ПОДПОЛКОВНИКОМ, представителем ОФИЦИАЛЬНОГО ПЕЧАТНОГО ОРГАНА НКО - газеты &quot;Красная Звезда&quot;! Я помню: в перестроечные и &quot;святые 90-е&quot; годы всячески высмеивали,просто ЗУБОСКАЛИЛИ над советской &quot;шпиономанией&quot;! А результат? СССР распался! А при &quot;шпиономании&quot; ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ что-то более-менее крупных диверсий в нашем глубоком тылу я не припомню,хотя и много читал по этой теме,и знаю,что они готовились немцами МАССОВО,но ВСЕ напоролись именно на то,над чем ржали во время разновсяческих &quot;свобод&quot;! Я в ментовке работал - у нас за бардак в служебном сейфе наказывали - &quot;нарушение режима секретности&quot; - И ПРАВИЛЬНО - РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ !!! А тут... Я думаю - ИМЕННО ПОЭТОМУ у нас один за другим &quot;корабли тонут&quot; и постоянно &quot;самолёты падают&quot;, причём не абы какие,а РЕДЧАЙШИЕ И ЦЕННЕЙШИЕ А-50 ! Что интересно - исключительно &quot;ОТ ДРУЖЕСТВЕННОГО ОГНЯ&quot; !!! &quot;На фотографии видны уши фотографа&quot;! Очень уж напоминает западный штамп &quot;сами себя&quot;, употреблявшийся ещё с финской войны,начавшейся с &quot;Майнильского инцидента&quot; где мы - якобы - &quot;сами себя&quot; обстреляли, донбасцы аж 10 лет &quot;сами себя&quot; обстреливают (и как им только не надоест?!), одесситы - сжигают &quot;сами себя&quot;... У ЦИПСО инструкторы - ОПЫТНЕЙШИЕ ЗАПАДНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ вот военкорам &quot;мозги пудрят&quot; - а те нам &quot;по ушам ездят&quot; - типа: &quot;ВСЁ ПРОПАЛО&quot;!!!
Ответить
14 час.
Дима Качусов
Всю информацию по СВО до населения должны доводить представители МО. Ужесточить контроль за любыми ко респондентами в зоне СВО, прикрыть на каналах ТВ всё различные программы с участием всеразличных типо экспертов.
Ответить
13 час.
Надежда Белугина
С Авдеевкой и моя вина есть. Обрадовалась помещённой здесь статье такой победной и эмоциональной и сочинила стихотворение, чтобы порадоваться вместе с ребятами победе. И только после этой статьи узнала, что автор поспешил. Получилось. что вместе с ним и я. Прошу прощения у всех, перед кем виновата. Всё прочла. теперь буду более осмотрительной. Торопилась не ради хайпа, мне он не нужен, а просто вовремя выразить поддержку. Ещё раз простите: стыдно и больно.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору