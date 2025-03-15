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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева о подаче 202 км/ч: «Там было написано 126 миль. А я вообще не знаю, что такое мили»

Мирра Андреева о подаче 202 км/ч: «Там было написано 126 миль. А я вообще не знаю, что такое мили»

Россиянка в полуфинале тысячника в Индиан-Уэллс обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек со счетом 7:6(1), 1:6, 6:3.

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