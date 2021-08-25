О Дне флага России и генерале Власове

Любопытно, однакоПолитикаО Дне флага России и генерале Власове Окно в историю 22 августа в нашей стране ежегодно отмечается День государственного флага Российской Федерации.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КловоСоловьев пытался доказать, что у власовцев был другой флаг...ААндрейНынешний российский флаг это символ предательства страны и ветеранов ВОВ.В связи с этим возможно и права МОК,что запретила его.Ингерман Ланскаякрасный флаг - это флаг людоедов 20-го века - ульянова, джугашвиля. пол-пота, мао дзедуна. это символ геноцида , символ варварства, грабежа , разрушения, ненависти!!!ААндрейКраный флаг это символ победы,в гражданской войне,второй мировой,под этим флагом запускали 1 спутник земли,первого человека в космос.Все современные достижения достигнуты именно под этим флагом,спортивные рекорды тоже под ним.Хоть и нынешние бывшие союзные чемпионы типа Родниной и её товарок типа Виннер проклинают свою родину.Ну а вы,похоже из тех,кого Красная армия победила,вот и говорите что это символ разрушения и ненависти.Вы правы,это символ разрушения человеконенавистнической идеологии.Сейчас она взяла верх,но это ненадолго.Люди помнят и знают правду.А кто прав,тот и победит.Ингерман Ланскаякого полпот в 2-й мировой победил под этим флагом? а мао дзедун куда спутник запустил с флагом??? .....а вот с этим красным флагом сажали и расстреливали, разрушали храмы и памятники, грабили Народ и РоссиюИнгерман ЛанскаяНо Россия сбросила со своей Земли оккупационный режим камуноидов с их пол потовской тряпкой!! И Русский Народ больше не одурманить европейскими "ценностями" - камунизмом, фашизмом, либерализмом. ульяновы-навльные должны сидеть в тюрьме!!!МГМалик ГумеровВ 90-е власть захватили власовцы , и установили свои символы ! И сегодня во власти они еще сильны ! А народ спит ! Нет расклада сил сменить символы на исконно руский = красный флаг победы ! Итог триколора = Россия сегодня в мире воспринимается как побежденная , закабаленная страна , не имеющая никаких прав ! Поэтому страну окунают в дерьмо (олимпиада , через продажных спортсменов !) ! Поэтому чиновниками командует запад - нет суверенности ! Приказали из запада выступать без флага (пляжный футбол) , чиновники под козырек - ЕСТЬ исполнять , продажные несмышленые спортсмены - есть ... и в дерьмо с головой ! На территории самой России , выступать без флага --- решают из запада !!! Россия колония запада ??? Пока триколор (власовский) запад будет командовать - как жить России , по каким законам и правилам ... ! Ведь сама страна себя признала побежденным , официально принял власовский символ побежденного ! Вот враги и командуют , в полной уверенности что они победители , а чиновники в России это их назначенные гауляйтеры - смотрители по России ! Этих гауляйтеров сегодня во власти еще более 90 % ! Которых гнать в шею нужно , и пинками под зад ! Вот так и пасут овечек - недееспособные населения по всему миру !ААлексейЯ считаю, что автор не прав, потому, что если Триколор использовал Власов - это не достаточная причина для отказа от существующего флага. А почему сменить именно на красный, а не на флаг Российской Империи или дохристианский флаг Великой Тартарии?Александр ГоловиновБолее этично (из - за власовской РОА) было бы взять в качестве государственного - флаг РИ до 1987 года, но теперешний флаг выглядит более эстетично.Комментировать
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