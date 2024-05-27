Американцы показали инновационный грузовик, напоминающий скоростной поезд  

SuperTruck2 / © Kenworth Truck Co. SuperTruck 2 оснащен двигателем PACCAR MX-11 мощностью 440 лошадиных сил, работающий в паре с 48-вольтовым электрогенератором и 12-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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