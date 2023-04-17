МИД РФ прокомментировал попытки Англии повлиять на вынесение приговора Кара-Мурзе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что в российском ведомстве считают неприемлемыми высказывания посла Великобритании в Москве Деборы Броннерт, которая потребовала отменить решение суда и заявила, что дипмиссия будет поддерживать виновного в распространении фейков про армию России публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) и надеяться на его освобождение, об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.