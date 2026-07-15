Почему мигрантам нет хода в Чечню и Дагестан: Причин оказалось две. Наконец об этом сказали

МП

Михаил Пантюхин

Отличный пример Чечни, Дагестана и Ингушетия- МОЛОДЦЫ СОГРАЖДАНЕ! А что творится в других регионах, жуть! Чиновники спелись со ржавыми опг из засразии и закавказья, делят с ними Россию, а коренной народ похрену, полиция с заплывшем зрением от "плова" русского по всем статьям УК РФ "прокатят", а этих ржавых ни-ни! Короче, нужно этот почин из Чечни, Дагестана и Ингушетия губкой вписать и во-первых полиции, во-вторых местным властями! Коренной народ России поддержит СЛУЖБУ ВЛАСТИ В ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ от зверей от которых пользы с "гулькин нос"!