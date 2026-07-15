Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Почему мигрантам нет хода в Чечню и Дагестан: Причин оказалось две. Наконец об этом сказали

Почему мигрантам нет хода в Чечню и Дагестан: Причин оказалось две. Наконец об этом сказали

В России уже более половины регионов ввели ограничения на трудовую деятельность иностранных граждан.

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Комментарии
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александр бажан
Нехрен их вообще пускать  в Россию.
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1 м.
МП
Михаил Пантюхин
Отличный пример Чечни, Дагестана и Ингушетия- МОЛОДЦЫ СОГРАЖДАНЕ! А что творится в других регионах, жуть! Чиновники спелись со ржавыми опг из засразии и закавказья,  делят с ними Россию, а коренной народ похрену, полиция с заплывшем зрением от &quot;плова&quot; русского по всем статьям УК РФ &quot;прокатят&quot;, а этих ржавых ни-ни! Короче, нужно этот почин из Чечни, Дагестана и Ингушетия губкой вписать и во-первых полиции, во-вторых местным властями! Коренной народ России поддержит СЛУЖБУ ВЛАСТИ В ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ от зверей от которых пользы с &quot;гулькин нос&quot;!
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1 м.
Елена Секретева
Мздоимцы
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4 н.