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    Лезут они, лезут на Украину, но как они все далеки от нашего мира! Что Байден, что Трамп... Что хорошего для нас, да ...Трамп заявил, что...

Трамп заявил, что Путин начал СВО из-за неуважения к Байдену

Трамп заявил, что Путин начал СВО из-за неуважения к Байдену

Он считает, что Байден «не противостоял Путину, он подарил Путину Украину».фото: kremlin.ru--> Российский лидер Владимир Путин начал специальную военную операцию на Украине, так как не уважает президента США Джо Байдена.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Шевелюрный даун. Да наш ВВ.П и тебя не уважает ты для него клоун а бидон старпер маразматик и дементор. Через год и ты будешь с воздухом здорлваться.
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12 час.
АА
Афонин Андрей
Лезут они, лезут на Украину, но как они все далеки от нашего мира! Что Байден, что Трамп... Что хорошего для нас, да и для США, будет от президентства Трампа?  Он же понимает, что второго срока не будет, дай Бог Трампу один отсидеть! И вот тут он покажет истинную цель рвения в Белый дом - только одна месть! Байдену, арабам, всему Ближнему востоку за Израиль.  Вспомните:  это же при Трампе было выпущено 108 ракет по сирии, в том числе и по Хмеймим! Мы не ответили... Байден не допустил столкновения ядерных держав, хотя ещё есть время. Трамп это сделает, дабы показать миру какой он мачо ещё.  В общем, надо готовиться к войне. И не прятать голову в песок, а идти туда, где будет ждать победа нашего мира!
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11 час.
Ю
Юрий Зубрин
Складывается такое впечатление о том,что один,что другой мыслят катег8ориями -ты меня Уважаешь?Как в банде или в подворотне!
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11 час.

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