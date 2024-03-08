Трамп заявил, что Путин начал СВО из-за неуважения к Байдену

АА

Афонин Андрей

Лезут они, лезут на Украину, но как они все далеки от нашего мира! Что Байден, что Трамп... Что хорошего для нас, да и для США, будет от президентства Трампа? Он же понимает, что второго срока не будет, дай Бог Трампу один отсидеть! И вот тут он покажет истинную цель рвения в Белый дом - только одна месть! Байдену, арабам, всему Ближнему востоку за Израиль. Вспомните: это же при Трампе было выпущено 108 ракет по сирии, в том числе и по Хмеймим! Мы не ответили... Байден не допустил столкновения ядерных держав, хотя ещё есть время. Трамп это сделает, дабы показать миру какой он мачо ещё. В общем, надо готовиться к войне. И не прятать голову в песок, а идти туда, где будет ждать победа нашего мира!