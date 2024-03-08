Он считает, что Байден «не противостоял Путину, он подарил Путину Украину».фото: kremlin.ru--> Российский лидер Владимир Путин начал специальную военную операцию на Украине, так как не уважает президента США Джо Байдена.
Трамп заявил, что Путин начал СВО из-за неуважения к Байдену
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Шевелюрный даун. Да наш ВВ.П и тебя не уважает ты для него клоун а бидон старпер маразматик и дементор. Через год и ты будешь с воздухом здорлваться.
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12 час.
АА
Афонин Андрей
Лезут они, лезут на Украину, но как они все далеки от нашего мира! Что Байден, что Трамп... Что хорошего для нас, да и для США, будет от президентства Трампа? Он же понимает, что второго срока не будет, дай Бог Трампу один отсидеть! И вот тут он покажет истинную цель рвения в Белый дом - только одна месть! Байдену, арабам, всему Ближнему востоку за Израиль. Вспомните: это же при Трампе было выпущено 108 ракет по сирии, в том числе и по Хмеймим! Мы не ответили... Байден не допустил столкновения ядерных держав, хотя ещё есть время. Трамп это сделает, дабы показать миру какой он мачо ещё. В общем, надо готовиться к войне. И не прятать голову в песок, а идти туда, где будет ждать победа нашего мира!
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11 час.
Ю
Юрий Зубрин
Складывается такое впечатление о том,что один,что другой мыслят катег8ориями -ты меня Уважаешь?Как в банде или в подворотне!
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11 час.
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