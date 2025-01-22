Пенсионерам рассказали про возможность получить материальную помощь на ремонт

Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты Пенсионеры часто сталкиваются с необходимостью проведения ремонта в своём жилье, власти предоставляют определённые меры поддержки для этой категории граждан, рассказал RT строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев.
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