Почему важно начинать занятия спортом с раннего возраста

Ранние занятия спортом — это не просто полезное хобби, но и мощный инструмент развития ребенка. Современные родители все чаще задаются вопросом: стоит ли отдавать малыша в спортивную секцию с малых лет? Главный тренер Детской академии «Территория футбола» Прокофьев Андрей отвечает «Рамблеру» на волнующий вопрос.