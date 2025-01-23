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Почему важно начинать занятия спортом с раннего возраста

Почему важно начинать занятия спортом с раннего возраста

Ранние занятия спортом — это не просто полезное хобби, но и мощный инструмент развития ребенка. Современные родители все чаще задаются вопросом: стоит ли отдавать малыша в спортивную секцию с малых лет? Главный тренер Детской академии «Территория футбола» Прокофьев Андрей отвечает «Рамблеру» на волнующий вопрос.

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