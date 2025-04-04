Названы две главные ловушки дропперов, в которые попадают россияне

Россияне рискуют стать дропперами неосознанно, достаточно лишь попасться на уловку с «ошибочным переводом» или помочь незнакомцу на улице, рассказал руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков.
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