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Daily Storm

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Польша вызвала посла России после падения ракеты

Польша вызвала посла России после падения ракеты

Обломки упали на юго-востоке страныПольша вызвала посла России в МИД страны из-за инцидента с упавшим на юго-востоке объектом.

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