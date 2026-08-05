Врач и блогер Ирина Баранова предположила, что переломы Аллы Пугачевой могли быть связаны с потерей мышечной массы.
Дуров* прокомментировал удаление Telegram из App Store
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Петрова
здоровья не прибавляет возраст, к сожалению
Ответить
1 м.
Валентин Воробьев
МАХ нужно ещё улучшать и улучшать Он неплох но имеет по сравнению с Телеграм некоторые недостатки. Там всё в куче: контакты и приложения, то затрудняет поиск в списке контактов. А в приложениях мелькают в большом количестве уведомления Надеюсь на изменения.
Ответить
1 м.
Борис Леонтьев
Не статья, а словесный понос автора никак не связанный с заголовком
Ответить
1 м.
Свежие комментарии