Политика как он...
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Политика как она есть

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Дуров* прокомментировал удаление Telegram из App Store

Дуров* прокомментировал удаление Telegram из App Store

Врач и блогер Ирина Баранова предположила, что переломы Аллы Пугачевой могли быть связаны с потерей мышечной массы.

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Комментарии
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Светлана Петрова
здоровья не прибавляет возраст, к сожалению
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1 м.
Валентин Воробьев
МАХ нужно ещё улучшать и улучшать Он неплох но имеет по сравнению с Телеграм некоторые недостатки. Там всё в куче: контакты и приложения, то затрудняет поиск в списке контактов. А в приложениях мелькают в большом количестве уведомления Надеюсь на изменения.
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1 м.
Борис Леонтьев
Не статья, а словесный понос автора никак не связанный с заголовком
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1 м.