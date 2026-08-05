Дуров* прокомментировал удаление Telegram из App Store

Валентин Воробьев

МАХ нужно ещё улучшать и улучшать Он неплох но имеет по сравнению с Телеграм некоторые недостатки. Там всё в куче: контакты и приложения, то затрудняет поиск в списке контактов. А в приложениях мелькают в большом количестве уведомления Надеюсь на изменения.