Пошлина за развод в России выросла почти в 8 раз - с 650 до 5000 рублей. Новые расценки действуют с сегодняшнего дня, 9 сентября.
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Пошлина за развод в России выросла почти в 8 раз - с 650 до 5000 рублей. Новые расценки действуют с сегодняшнего дня, 9 сентября.