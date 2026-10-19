Ксения Собчак высказалась о смерти 20-летнего сына Софьи Капковой и иноагента Дмитрия Гудкова Ивана. В своём телеграм-канале журналистка рассказала, что примерно за год до трагедии молодой человек обращался к ней с просьбой помочь ему вернуться в Россию, однако ничего сделать она не смогла.
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Собчак врет что ничего не могла сделать. Не захотела мараться скорее всего.
Сын спокойно мог вернуться и жить в России. Никто его не преследовал бы. Да, не вёл бы телепередач, но на заводе работал бы без проблем. А по большому счёту - вот они, ягодки для предателей Родины (его отца в частности)...