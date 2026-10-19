Ксения Собчак высказалась о смерти 20-летнего сына Софьи Капковой и иноагента Дмитрия Гудкова Ивана. В своём телеграм-канале журналистка рассказала, что примерно за год до трагедии молодой человек обращался к ней с просьбой помочь ему вернуться в Россию, однако ничего сделать она не смогла.