Госинспектора Ростехнадзора считают организатором преступной схемы

Георгий Хе настаивает, что его оговорили «два негодяя» Текст, фото: Антонина Кябелева 1 апреля 2024 года в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главного государственного инспектора отдела по энергетическому надзору Северо-Западного ….