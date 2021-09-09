В России могут ввести штраф за передачу заказов нелегальным такси

Штрафовать за передачу заказов нелегальным такси будут на 500 тысяч рублей. Такой состав административного правонарушения по предложению профессиональных объединений такси может быть включен в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Штрафовать за передачу заказов нелегальным такси будут на 500 тысяч рублей. Такой состав административного правонарушения по предложению профессиональных объединений такси может быть включен в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
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