 В Госдуме предлагают законодательно сократить рабочую неделю

В Госдуме предлагают законодательно сократить рабочую неделюЗаконопроект о сокращении рабочей недели на один час намерены рассмотреть в парламенте, сказал РИА Новости автор проекта, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
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