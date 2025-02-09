 В Госдуме предлагают законодательно сократить рабочую неделю

В Госдуме предлагают законодательно сократить рабочую неделюЗаконопроект о сокращении рабочей недели на один час намерены рассмотреть в парламенте, сказал РИА Новости автор проекта, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.