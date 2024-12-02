Сыну президента США Хантеру Байдену, который после помилования планирует посвятить жизнь людям с зависимостями, следует начать с главы Киевского режима Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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