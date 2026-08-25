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Шешелева о Гран-при в Сиане: «На арене другие ребята были все дружелюбные, сами начинали разговор»

Российские парники Полина Шешелева и Егор Карнаухов поделились впечатлениями от победы на этапе Гран-при среди юниоров в Сиане.

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