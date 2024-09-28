Британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс в колонке для издания The Spectator допустил, что президент Украины Владимир Зеленский обвинит Запад в предательстве, чтобы начать переговоры с Россией.
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