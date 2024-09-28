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The Spectator: Киев может обвинить Запад в предательстве для переговоров с РФ

The Spectator: Киев может обвинить Запад в предательстве для переговоров с РФ

Британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс в колонке для издания The Spectator допустил, что президент Украины Владимир Зеленский обвинит Запад в предательстве, чтобы начать переговоры с Россией.

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Комментарии
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Людмила
а кто будет с этим торчком разговаривать и договариваться ?!😡
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19 час.

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