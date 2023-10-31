Мэром колумбийского города Тунха стал уроженец Саратова

Прошедшие в минувшее воскресенье выборы мэра в колумбийском городе Тунха принесли уверенную победу 45-летнему уроженцу Саратова Михаилу Краснову – за него проголосовали более 27 тысяч избирателей, в то время как его ближайший оппонент набрал всего около 19 тысяч голосов.