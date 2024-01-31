BFMTV: во Франции фермеры на тракторах приближаются к Парижу

Во Франции протестующие фермеры на тракторах в среду, 31 января, приближаются к Парижу. Телеканал BFMTV передает, что французские власти пока не смогли уговорить фермеров прекратить акции, и аграрии приближаются к столице Пятой республики и крупнейшему оптовому рынку "Ранжис".